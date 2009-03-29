İspanya'dan millilere övgü

Futbolda 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta, dün ev sahibi İspanya'nın Türkiye'ye karşı 1-0 kazandığı maçla ilgili olarak İspanyol basını, "Türkiye, İspanya'ya ciddi problemler yarattı" yorumunda bulundu.



El Pais gazetesi, "En iyi oyununu oynamayan İspanya, değerli bir Türkiye karşısında karambolden Pique'nin golüyle kazanıyor" ifadesini kullandı. El Mundo gazetesi de "İspanya nasıl olursa olsun kazanıyor" başlığı altında, "Türkiye'nin iyi planlanmış başlangıcından, birdenbire güç duruma düşen İspanya, duran toptan bir gol ve çok az bir oyunla kazanıyor" değerlendirmesini yaptı.



ABC gazetesi de "İspanya acı çekiyor ve hayatta kalıyor" ifadesini başlığına çıkarıp, "Çok keskin bir Türkiye karşısında parıldamayan ve çok karışık bir zafer elde edildi" diye yazdı.



Bu arada İspanyol spor gazeteleri de Türkiye'nin İspanya'ya nazaran daha etkili bir futbol oynadığını belirtti. "Pique büyük bir sorunu çözüyor" başlığını atan Marca, saha içinde çok zorlanan İspanya'nın alışılmışın dışında bir yöntemle, bir serbest vuruş sonrası ve bir stoper sayesinde öne geçebildiğini kaydetti.



Marca'da, maçı değerlendiren futbol otoritelerinin yazısında "Kim dedi ki Türkiye kötü bir milli takım" başlığı atılırken, Türkiye'ye büyük övgüler yağdırıldı. Yazarlar, "İspanya diğer maçlardaki gibi parıldayamadı" görüşünde birleşirken, İgnacio Zoco, "Türkiye çok zor bir takımdı ama İspanya iyiydi", Zoran Vekic, "Türk milli takımı daha fazlasını hak ediyordu", Marcos Alonso, "2. yarıda Semih'in değiştirilmesi hataydı", İsacio Callena, "İspanya yenilmez olmaya devam ediyor ama vasat bir karşılaşmaydı" dediler.



As gazetesi de "Gri İspanya" yakıştırmasında bulunarak, "İspanya topa dokunamıyor, baskı yapamıyor, oyunu kontrol edemiyor ve göze hoş gelmeyen bir futbol oynuyordu. Türkiye maçı olağanüstü güzel okudu. Eksik olan çeviklik ve sihirdi ama topa sahip olmak ve rakibin sahip olmamasını sağlamak için sergilediği dayanışma ve güzel futbol, İspanyol takımının nefesini kesti ve İspanya geçmiş maçlardaki güzelliğini gösteremedi" yorumunu yaptı.



Öte yandan İspanyol gazeteleri, son 30 maçtır yenilmeyen ve 10 maçtır üst üste galibiyet alan İspanya Milli Takımı'nın tarihte ilk defa böyle bir istatistik yakalayarak rekor kırdığını ön plana çıkartarak, gruptaki liderliğiyle İspanya'nın "Dünya Kupası'nı görmeye başladığı" belirtildi.



(AA)