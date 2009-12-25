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Dünya

İspanya'dan KKTC'ye davet

İspanya Başbakanı Zapatero, uluslararası arenada tanınmayan KKTC'nin lideri Talat'ı İspanya'ya davet ediyor.

25 Aralık 2009 02:00

T24 - İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, uluslararası arenada tanınmayan KKTC'nin lideri Mehmet Ali Talat'ı davet edecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında AB Dönem Başkanlığı'nı devralacak olan İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ile telefonla görüştü.

Erdoğan, Kıbrıs Rum Kesimi'ni bu ay içinde ziyaret edecek olan Zapatero ile görüş alışverişinde bulundu.

Zapatero, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ı İspanya'ya davet edeceğini ifade etti.

Görüşmede, ayrıca AB konusunda önümüzdeki dönem yapılabilecek ele alınırken, şubat ayında İspanya'da gerçekleştirilecek, 'İkinci Türkiye-İspanya Zirvesi" ve Meksika'da yapılacak G-20 toplantısına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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