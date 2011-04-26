-İSPANYA'DAN İTALYA VE FRANSA'YA TEPKİ MADRİD (A.A) - 26.04.2011 - İspanya, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Arap ülkelerindeki kaostan kaynaklanan yasadışı göçmen akınına karşı serbest dolaşım anlaşması olan Schengen'de değişiklik yapılmasını istemesine tepki gösterdi. İspanya Dışişleri Bakanı Trinidad Jimenez, "Şimdiye kadar çok iyi çalışan bir sistemin değişmesinden veya alternatif yollar aranmasından yana değiliz. Schengen, tüm ülkelerin koordinasyonuyla çok iyi bir şekilde çalışıyor" dedi. İspanyol basınına açıklama yapan Jimenez, Schengen ülkelerinde göçmen akınını düzenlemeye yönelik şimdiye kadar AB kurumlarına hiçbir öneri gelmediğini, gelirse bunun üzerinde çalışılacağını belirterek, "AB'nin bu zamana kadar yürüttüğü göçmen politikasından ve göçmen akınını koordine etme kararlarından geri adım atılmasını istemediklerini" kaydetti. Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanlığında ''iki numaralı kişi'' olarak bilinen, dışişlerinden sorumlu devlet sekreteri Juan Antonio Yanez-Barnuevo da "Eğer AB, göçmen politikasında egoist veya milliyetçi bir yaklaşım takınırsa bu AB için felaket olur" değerlendirmesinde bulundu. Barnuevo, "Uzun yıllar büyük zorluklarla ve büyük çalışmalarla inşa etmeyi başardığımız AB'nin hiçbir şekilde aşağıya doğru kaymaması için çok dikkatli olmak gerekir" görüşünü savundu.