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Dünya

İspanya'dan göçmenlere DNA testi

İspanya'ya bağlı olan Melilla kentinde, insan kaçakçılığını önlemek amacıyla ailelere DNA testi yapılmasına karar verildi

27 Aralık 2012 14:28

İspanya insan kaçakçılığını önlemek için göçmenlerin bulunduğu sosyal merkezlerdeki ailelere DNA testi yapma kararı aldı.
 
Fas toprakları içinde bulunan ancak İspanya'ya bağlı olan Melilla kentinde, insan kaçakçılığını önlemek amacıyla göçmenlerin bulunduğu sosyal merkezlerdeki ailelere gerçekten aile olup olmadıklarını tespit edebilmek için DNA testi yapılmasına karar verildi.

Melilla'ya kaçak yollardan giren ve buradaki CETI adlı sosyal merkezde geçici olarak barınan göçmen ailelerin, resmi makamlara bildirdiği çocukların gerçekten o ailelere ait olup olmadığını belirlemek için DNA testi yapılacağı açıklandı.

Bazı kaçak göçmenlerin İspanya'daki durumlarını yasallaştırmak için yanlarına başkalarının çocuklarını da alarak resmi makamlara kendilerini aile olarak sunduklarına ilişkin şüpheler üzerine böyle bir yola gidildiği belirtildi.

İspanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Refah Kurumu, Savcılık ve Granada Üniversitesi'nin birlikte imzaladığı protokol gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren CETI'de barınan 88 aileye (101'i reşit olmayan toplam 205 kişi) DNA testi yapılacağı açıklandı.


Masrafları üniversite üstlenecek


İspanya'nın bulunduğu ekonomik krizden dolayı DNA testinin İspanyol devletine maliyetinin çok düşük olacağı, masrafları DNA testinin yapılacağı üniversitenin üstleneceği ifade edildi.

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