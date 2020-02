İspanya'dan çalınan lüks otomobili, Kapıkule'nin gümrükçüleri buldu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- İSPANYA\'da 2 yıl önce Bulgarlar tarafından çalınan ve Almanya\'da şase nuraması değiştirilerek Türkiye\'ye sokulan lüks otomobili Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, alıcı gibi davranarak buldu. Otomobil, İspanya\'daki sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılının Aralık ayında, Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan Bulgaristan\'a çıkış yapmak için gelen, Bulgaristan vatandaşı Nikolas Valchev Todorov\'un hareketlerinden şüphelenmesi üzerine pasaport kontrolü yaptı. Ekipler Todorov\'un pasaport kontrolünde, Türkiye’ye otomobille girdiği ancak aracı Türkiye’de bırakarak yaya olarak çıktığını tespit etti. Nikolas Valchev Todorov gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nikolas Valchev, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda görevli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sınırdan çıkış yapmayan aracın peşine düştü. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen muhafaza ekipleri, servet değerindeki olan milyonluk lüks otomobilin İstanbul\'da olduğunu tespit etti. Alıcı gibi davranan ekipler, lüks aracı görmek için Edirne\'ye getirilmesini istedi. Bulgar otomobil çetesi elemanları aracı Edirne’ye getirerek, M.Y. isimli iş adamına bıraktı. Muhafaza ekipleri M.Y.\'nin iş yerinin önünde duran adrese düzenledikleri operasyonla, lüks otomobile el koyarak iş adamı M.Y.\'yi gözaltına aldı. Dört gün gözaltında kalıp ifadesi alınan M.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından denetimli serbestlik uygulaması ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat ekipleri, aracın çalıntı olduğu yönünde topladıkları istihbarat bilgiyi, Ankara Emniyet Müdürlüğü İnterpol Euro Pol Dairesi Başkanlığı ile paylaştı. Gümrük Muhafaza ekipleri savcılık talimatıyla lüks otomobili İstanbul\'da servisine götürerek motor ve şase numarasını sorgulattığında aracın, Almanya\'da bir galeride henüz satışı yapılmayan otomobilin şase nuraması ile değiştirildiğini tespit etti. Bulgar oto hırsızlık çetesi aynı renkteki İspanya\'dan bir galeriden çaldığı lüks otomobili şase ve motor numarasını kopyalayarak düzenlediği sahte evrak ile Türiye\'de satışa çıkarıldığı belirlendi. İspanya Barselona’daki yetkili servisinden çalınan araç, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulup Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

LÜKS OTOMOBİL İSPANYOL SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

İnterpol üzerinden sahibine ulaşılan araç işlemlerinin ardından mahkeme kararı ile ismi açıklanmayan İspanya\'daki galeri sahibine teslim edilmek üzere, Kapıkule Sınır Kapısı TASİŞ\'de bekletildi. Mahkeme kararı sonrası İspanyol galerici bugün lüks otomobilini teslim almak için Kapıkule Sınır Kapısı\'na geldi. Aracını teslim alan İspanyol vatandaşı işadamı Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür etmesinin ardından aracıyla ülkesine gitmek üzere Kapıkule\'den ayrıldı.

Lüks otomobili sahte plakalı ve şase numaralı aracı Türkiye\'ye getiren Bulgar vatandaşı Nikolas Valchev Todorov ile otomobili Türkiye\'ye götürmesi için vekalet veren ve sahibi olduğu gözüken I.D.D. hakkında soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianemede iki şüpheli hakkında, \'resmi belgede sahtecilik, ve aldatıcı işlem ve davranışlarla eşyayı ithal etme\' suçlarından toplam 10 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.



FOTOĞRAFLI