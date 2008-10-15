İspanya'dan büyük tepki!

UEFA'nın Aletico Madrid'e biri şartlı toplam 3 maç saha kapatma ve 150 bin avro para cezası vermesi İspanya'da büyük tepkiye yol açtı.





Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde geçiğimiz 1 Ekim'de Atletico Madrid ile Marsilya arasında oynanan maç öncesinde stat içinde Marsilya taraftarları ile İspanyol polisi arasında çıkan olaylardan dolayı UEFA'nın Aletico Madrid'e biri şartlı toplam 3 maç saha kapatma ve 150 bin avro para cezası vermesi İspanya'da büyük tepkiye yol açtı.



UEFA'nın çıkan olaylardan İspanyol polisini suçlamasından dolayı İspanya İçişleri Bakanı Alfredo Perez Rubalcaba da olaya müdahale etti. Rubalcaba, olayların ırkçı bir pankart açan Marsilyalı taraftarların önlenmesi sonucu çıktığını, pankartın indirilmesi talimatını UEFA yetkililerinin verdiğini söyledi.



UEFA'ya olaylarla ilgili yeni video kasetleri gönderileceğini ve görüntülerde Marsilya taraftarları tarafından sökülen stat koltuklarının İspanyol polisine atılarak yaralanmalara yol açtığının görüldüğünü kaydeden Bakan, İspanyol polisinin olaylarla ilgili ellerindeki belgelere güvendiğini vurguladı.



Aşırı şiddet uygulamak ve UEFA'nın güvenlik kurallarını yerine getirememekle suçlanan İspanyol polisinden yapılan yazılı açıklamada da "İspanyol Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma, söz konusu olaylarda polisin tamamen doğru ve uygun bir davranış sergilediğini belirtmek ister. Fransız taraftarlarının şiddet içeren davranışlarına karşı gerekli olan karşılık verilmiştir" denildi.



Bu arada, UEFA'nın kararına itiraz edecek olan Atletico Madrid kulübünün başkanı Enrique Cerezo, "Saha kapattıracak hiçbir şey yapılmadı. Tamamen adil olmayan, yanlı bir karar. Atletico Madrid, Liverpool ile maçını Vicente Calderon Stadı'nda oynayacak" şeklinde konuştu.



UEFA'nın kararına karşı mücadeleyi "devlet meselesi" olarak tanımlayan İspanyol basını, UEFA'nın kararının arkasında UEFA'nın başkanı Fransız Michel Platini'nin olduğunu iddia ederken, Platini'nin Atletico Madrid'e karşı sert olunacağını önceden söylediği ifade edildi.



