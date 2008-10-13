İspanya’dan banka kredileri için 100 milyar Euro

İspanya, banka kredileri için bu yıl 100 milyar Euro garanti edecek. İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, yaptığı açıklamada, bu kararın, AB liderlerinin dün finansal krizi önlemek için vardığı anlaşmaya uygun olarak alındığını söyledi.



Bu karara göre, bu yıl sonuna kadar İspanya bankalarının kredi operasyonları garanti altına alınıyor. Ayrıca garanti İspanya'daki bazı yabancı bankaların şubelerindeki operasyonları da kapsayabilir.



Gelecek yıl için miktarın henüz belirlenmediğini söyleyen Zapatero, AB'nin eşgüdümlü çabalarının, "sosyal güvenliği ve istihdamı sürdürmek için en iyi garanti olduğunu" belirtti.



Zapatero, hükümetin bankaların sermayesinin yeniden düzenlenmesi olasılığını kabul ettiğini, ancak bunu şimdi yapmak için plan olmadığını kaydetti.

