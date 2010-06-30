İspanya'dan AB'ye Türkiye için son dakika golü

T24- Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde bugün yeni bir fasıl açıldı. İspanya'nın AB dönem başkanlığının son gününde açılan "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" faslı ile müzakarelerde açılan başlık sayısı 13'e yükseldi. İspanya'nın AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Sekreteri Diego Lopez Garrido, "Son ana kadar çalışan İspanya, Türkiye için son dakika golü attı" dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın katılımıyla Brüksel'de şu an bir basın toplantısı düzenleniyor.

"Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" faslı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in katılımıyla AB Konseyinde düzenlenen Hükümetlerarası Konferans'la müzakerelere açıldı.

Türkiye'nin AB müzakerelerinde bakanlar düzeyinde 9'uncusu düzenlenen Hükümetlerarası Katılım Konferansında AB tarafını İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle temsil etti.

İspanya, 6 ay önce dönem başkanlığını devraldığında Türkiye ile 4 fasıl açmak istediğini duyururken, bazı üye ülkelerin siyasi engellerini aşamayınca en azından bir fasıl açabilmek için büyük çaba gösterdi. İspanya, gıda güvenliği faslında açılış kriterlerini karşılamasının adından AB üyelerinin fasıl açılışına onay vermesi için normalde birkaç ay uzayan süreci 10 güne kadar indirerek adeta rekor hıza ulaştı.

Gıda güvenliğiyle birlikte Türkiye, 2005 yılında tarama süreciyle başlayan AB katılım müzakerelerinde 13 faslı açmış oldu. Türkiye, katılım müzakerelerinde 2006 yılının ilk yarısındaki Avusturya dönem başkanlığında tek, 2007'nin ilk yarısındaki Almanya dönem başkanlığında üç, 2007'nin ikinci yarısındaki Portekiz ile 2008'de Slovenya ve Fransa dönem başkanlıklarında ikişer ve geçen yılın ikinci yarısındaki İsveç dönem başkanlığında tek fasıl açmıştı.

"SON DAKİKA GOLÜ"

İspanya'nın AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Sekreteri Garrido, Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansı'nda bugün yeni bir faslın açılmasıyla ilgili olarak, "son ana kadar çalışan İspanya'nın, Türkiye için son dakika golü atmış olduğunu" söyledi.

Garrido, İspanya'nın AB dönem başkanlığının bugün son günü olması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde yeni başlık açılacak olmasına atıfta bulunarak, "Bugün Avrupa'da Türk günü!" diye espri yaptı.

Türkiye ile yeni müzakere başlıkları açılması için İspanya'nın baştan beri büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Garrido, "Yeni bir başlığın müzakereye açılacak olması bizim için memnuniyet verici bir gelişme. Dünya Kupası dönemindeyiz ve birçok maçın son anda atılan gollerle kazanıldığını da gördük. Son ana kadar çalışan İspanya, Türkiye için son dakika golü atmış oldu" dedi.

Garrido, AB nezdindeki daimi temsilcilerden oluşan COREPER'in Türkiye ile müzakerelerde 12 numaralı başlık olan "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" faslının açılmasını oybirliğiyle kabul ettiğini, son kararın bugün öğleden sonra yapılacak Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansında alınacağını söyledi.

"Türkiye-AB ilişkisi bizim için stratejik ve Türkiye'nin AB üyesi olmasını her zaman savunduk" diyen Garrido, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hep aynısını söylüyoruz, ama bu süreçte Türkiye'nin de yapması gerekenler var. Kopenhag kararlarını tamamen uygulamalı. Ama tabii diğer yandan sürecin devam etmesi için müzakere başlıkları da açılmaya devam etmeli. Türkiye'nin AB ile müzakerelerinde Kıbrıs'ın (Rum kesimi) büyük etkisi olduğu biliniyor. Ancak biz bu yüzden kötümser olamayız. Kıbrıs sorununu sabahtan akşama bir günde çözemeyiz. Bu bizim elimizde değil, ama her zaman ileriye doğru yürümeliyiz. Bu yüzden yeni başlık açılması için son ana kadar savaştık."