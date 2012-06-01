İspanya'dan 100 milyar Euro kaçtı

Euro Bölgesi'nde Yunanistan'dan sonra İspanya ekonomisinde büyük bir çöküş yaşanacağı yönündeki endişeler artıyor. İspanya'da bu yılın ilk çeyreğinde yabancı yatırımcıların 100 milyar Euro'yu yurtdışına çıkardığı açıklandı.

İspanya Merkez Bankası, bu yılın ilk çekreğinde yabancı yatırımcı ve sermaya sahiplerinin 100 milyar Euro'yi İspanya'dan çekerek daha güvenli ülkere götürdüğünü açıkladı. İspanya Merkez Bankası'nın verilerine göre sadece geçtiğimiz mart ayında İspanya'dan yurtdışına çıkan para 66.2 milyar Euro oldu. İspanya Merkez Bankası, henüz nisan ve mayıs verilerini ise açıklamadı.



Ekonomi hiç bu kadar kırılgan olmamıştı



Uzmanlar, 1990 yılından bu yana ilk kez İspanya'dan üç aylık dönemde bu kadar yüksek bir sermayanin yurtdışına kaçtığını belirtti. Uzmanlar, yabancı yatırımcı ve sermaya sahiplerinin söz konusu operasyonunun, İspanya ekonomisinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini savundu.

İspanya'da özellikle finans sektörünün çökmesinden endişe ediliyor. Bu hafta başında ülkenin en büyük bankalarından olan Bankia'nın iflas etmesinin önüne geçmek için hükümet kamulaştırmıştı. İspanyol hükümeti Bankia'yı kurtarmak için 19 milyar Euro yardımda bulundu.



'Sakin olun' çağrısı



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Bankia'ya 19 milyar Euro aktarılmasının ardından, finans piyasasında yaşanan çalkantının önüne geçmek için, "İspanyol bankalarına hiçbir kurtarma olmayacak" açıklaması yapmıştı.



Euro Bölgesi'ndeki kriz konuşulacak



Almanya ve Fransa'yı bugün ziyaret edecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın gündeminde Euro Bölgesi'ndeki kriz de var. Euro Bölgesi'nin krizde çıkması için alınacak önlemler masaya yatırılacak.