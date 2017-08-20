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Dünya

İspanya'daki Müslümanlar teröre karşı ayakta

Barselona'daki Müslüman toplumu, terör saldırılarını güçlü şekilde kınadı

20 Ağustos 2017 02:43

İspanya Müslüman Federasyonu (FEME), Katalonya İslam Kültür Konseyi Federasyonu (CICC) ve Katalonya İslam Toplumu Birliği (Ucidcat) gibi İspanya'da yaşayan Müslümanların üyesi bulunduğu sivil toplum kuruluşları, Katalonya'daki iki terör saldırısının ardından yaptıkları açıklamalarla teröre karşı tepkilerini ifade etti.

"Her türlü şiddeti, özellikle de terörizmi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesini kullanan sivil toplum kuruluşları, İslam dininin terörizmle anılmamasını istedi.

Madrid İslam Kültür Merkezi Başkanı Sami El Mustavi de düzenlediği basın toplantısında, "İslam dininin, son yıllarda görülen şiddetle hiçbir şekilde bağlantısı yoktur. İslam bir barış kaynağıdır. Bir grup suçlu, Müslümanları ve İslam dininin imajını lekeleyemez. Müslümanlar sadece barış içinde yaşamak ve bulunduğu yerde kültürünün ve medeniyetinin izlerini bırakmak ister." dedi.

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