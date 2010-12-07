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Spor

İSPANYA'DAKİ KUTLAMALARDA 2 ÖLÜ MADRİD (A.A)

07 Aralık 2010 17:04

-İSPANYA'DAKİ KUTLAMALARDA 2 ÖLÜ  MADRİD (A.A) - 12.07.2010 - İspanya'nın tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nın kazanmasıyla sabaha kadar ülke genelinde yapılan kutlamalarda 2 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin de ilk yardım aldığı açıklandı.  Verilen bilgilerde, Merida kentinde bir kişinin kutlama yapmak için arkadaş grubuyla birlikte atladığı havuzda boğulduğu, Algeciras kentinde de balkondan düşen 33 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan 260'ı Madrid, 74'ü Barcelona'da olmak üzere ülke genelinde 400'den fazla kişinin aşırı alkol, sıcak veya kesikten dolayı ilk yardım aldığı belirtildi. 100 kadar kişi hastaneye kaldırılırken, durumu ciddi olan birkaç yaralının da bulunduğu belirtildi. Bu arada 21'i Barcelona'da olmak üzere ülke genelinde 40'a yakın kişinin şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Kutlamalar sırasında en büyük olaylar Barcelona kentinde çıkarken, itfaiyenin 86 yerde çıkan yangına müdahale ettiği, 16 araç dışında kent merkezindeki çöp bidonlarının ve ağaçların ateşe verildiği, bazı mağazalara zarar verildiği duyuruldu.

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