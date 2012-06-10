İspanya'daki kriz Türkiye'yi etkiler mi?

Yunanistan Komünist Partisi lideri Papariga, "Türk bankaları 40 milyar Euro kadar İspanyol tahviline sahip'' olduğunu ve İspanya krizinin Türkiye'ye de ulaşabileceğini söyledi.

Partisinin seçim kampanyası çerçevesinde bir toplantıda konuşan Papariga, İspanya'nın destek mekanizmasına girmesi ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Yunan halkının, AB ve IMF ile imzalanan memorandumun yansımalarının mağduru olduğunu aktaran Papariga, ''Memorandum kriz getirmedi, kriz memorandumu getirdi. Memorandum iptal edilse bile sorunlar devam edecek, çünkü nedeni kapitalist kriz'' dedi.

Yunanistan'da memorandum politikalarının uygulanmasının KKE'nin çabaları ile ertelendiğini savunan Papariga, Maastrich anlaşmasıyla egemenlik haklarının tesliminin, özelleştirmelerin ve sermayenin yurtdışına çıkışının ülkede yaşanan krizin yasal nedenleri olduğunu öne sürdü.