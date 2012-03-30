İspanya'daki grevde polisle göstericiler arasında çatışma

İspanya Hükümeti, bugün ağır kemer sıkma önlemleri önlemleri içeren bir bütçe açıklayacak.

Küresel mali piyasalarda, İspanya'nın borçlarının sürdürülemez bir noktaya yaklaştığı endişesi hakim.

Hükümetin iş yasasında yaptığı değişiklikleri protesto amacıyla dün gerçekleştirilen genel grev sırasında polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

Yüksek işsizlik

İşsizliğin en yüksek olduğu Avrupa ülkesi olan İspanya'da hükümet bütçe açığını kapaması için euro bölgesi liderlerinin baskısı altında. Ekonomi uzmanları, mali koşullarda düzelme olmaması halinde İspanya'nın da kurtarma paketine ihtiyaç duyabileceğini söylüyor.

BBC Brüksel muhabiri Gavin Hewitt, bütçede kamu harcamalarında yapılacak kesintinin 35 milyar euro civarında olmasının beklendiğini, sağlık ve eğitim bütçesinin de kesileceğini söylüyor.

Bütçe Bakanı Cristobal Montoro bunun İspanya'nın demokrasi tarihindeki en ağır bütçe olacağını belirtti.

Grev ve Çatışma

Yeniden resesyona giren İspanya'da işsizlik yüzde 23 oranında. 25 yaşın altındakilerde bu oran yüzde 50'ye çıkıyor.

Başbakan Mariano Rajoy liderliğindeki sağ hükümet işten çıkarmayı kolaylaştırıp emek piyasasını esnekleştirerek istihdamı artırmayı planlıyor.

Şubat ayında kabul edilen yasa, halen çalışılan her yıl için 45 gün temel alınarak hesaplanan kıdem tazminatı ödemesini 33 günle sınırlıyor. Sendikalar bu yasaya genel grevle karşılık verdi.

Sendikalara göre, Barselona'daki gösterilere 800 bin kişi katıldı. Polis ise eyleme 80 bin kişinin katıldığını savundu.

Protestocuların bazı binaların camlarını kırdığı ve çöpleri ateşe verdikleri görüldü. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz, cop ve plastik mermilerle müdahale etti.

Grev sırasında başkent Madrid ve diğer kentlerde de protestolar düzenlendi. Genel grev nedeniyle karayolu, demiryolu ve hava ulaşımı grevden etkilenirken iç hat seferleri ve Avrupa kentlerine yapılan uçuşların çoğu iptal edildi.

Amerikan kahve satıcısı zinciri Starbucks kafelerinden birinin de ateşe verildiği bildiriliyor. Sendikalara göre Madrid'de gösterilere katılanların sayısı ise 900 bin.