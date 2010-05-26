İspanya'da zenginlere ek vergi

T24- İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, yüksek gelirli İspanyollar için gelecek haftalarda yeni bir vergi koyacaklarını söyledi.



Zapatero parlamentoda bugün yaptığı konuşmada, "Ülkemizde daha yüksek gelir elde eden vatandaşlarımızdan daha çok çaba göstermelerini isteyeceğiz" dedi ancak daha ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.



Geçen hafta basında yer alan bazı haberlerde 1 milyon euronun üzerinde serveti olanlara yeni vergi uygulanacağı belirtilmişti. Söz konusu vergi, İspanya'nın bütçe açıklarını aşağı çekmeyi amaçlayan 15 milyar euroluk kemer sıkma paketine ek bir uygulama olacak.