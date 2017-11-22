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Dünya

İspanya’da yüzlerce göçmen, 'yer yok' denilerek cezaevine konuldu

İspanya İçişleri Bakanlığı göçmenlerin Archidona kentinde yeni inşa edilmiş olan hapishaneye gönderildiklerini açıkladı

22 Kasım 2017 02:30

İspanya'da yaklaşık 500 göçmenin, göçmen merkezlerinde yer olmadığı iddiasıyla cezaevlerine yerleştirildiği belirtildi.

France24’te yer alan habere göre, İspanya hükümeti göçmen merkezlerinde yer kalmadığını iddia ederek, göçmenlerin cezaevlerine yerleştirildiğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, perşembe gününden itibaren Cezayirlilerin İspanya’nın güneyine ulaştığını belirterek, yarısının güneydoğu bölgesi olan Murcia’ya yerleştirildiğini ve çoğunun Archidona kentinde yeni inşa edilmiş olan hapishaneye gönderildiklerini açıkladı.

Ülkede göçmen hakları konusunda mücadele edenler ise cezaevlerinde göçmenleri tutmanın doğru olmadığını belirterek, insan kaçakçılığını tespit edecek personelin cezaevlerinde görevli olup olmadıklarının kesin olmadığını vurguladı.

 

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