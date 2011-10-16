-İspanya'da yüz binler sokaklara döküldü MADRİD (A.A) - 15.10.2011 - Ekonomik krizin etkisiyle ortaya çıkan ve mevcut siyasi, sosyal, ekonomik sisteme karşı geçen mayıs ayından bu yana sokaklara dökülen halk hareketi ''Öfkeliler'', İspanya'nın 60 kentinde gösteri yaptı. ''Küresel değişim için birleşin'' sloganı altında, başkent Madrid'deki, İspanya Merkez Bankasının da bulunduğu Cibeles Meydanı'nda toplanan binlerce İspanyol, siyasetçileri ve finans patronlarını protesto ederek, ''Bu krizin faturasını biz ödemeyeceğiz'' mesajını bir kez daha verdiler. 6 noktadan şehir merkezine giren göstericiler, ''Birleşen halklar asla yenilmez'', ''Bu siyasetçiler bizi temsil etmiyor'', ''Piyasaların egemenliğine son'' şeklinde sloganlar attılar. Çok sayıda kişinin taşıdığı pankartlarda ise ''Bankaları kurtarın, fakirlerden çalın'', Kriz değil, soygun'', ''Hakların Avrupası, mal değiliz'', ''Şiddet: 600 avro aylık maaş'', ''Krizin faturasını suçluları ödesin'', ''Herkesin Avrupasına evet, az avroya hayır'''' ifadeleri dikkat çekti. Bu arada 7'den 70'e her yaştan insanın katıldığı gösterilerde, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan aşçı olmasına rağmen şu anda işsiz olan 31 yaşındaki Rafael, ''Çocuğuma daha iyi bir gelecek için buradayım. Siyasetçilerin bu zamana kadar yaptıklarının doğru olduğunu sanmıyorum. Bu gösterilerin yararlı olduğuna inanıyorum. Her seferinde daha fazla insan katılıyor. Siyasetçilerin artık sesimizi duymaktan başka çareleri yok'' diye konuştu. Siyasal bilimler öğrencisi olan ve aynı zamanda çalışan 29 yaşındaki Silvia da ''Kriz öyle bir geldi ki herkese yayıldı. Ama biz sadece ekonomik krizden dolayı burada değiliz. Yıllardır devam eden Batı hükümetlerinin siyasetine, borsaların ve bankaların işleyişine karşı da buradayız. Çözüm kolay değil ama bu tip barışçıl gösterilerle ileri adım atılıyor, siyasetin hipokrasisi yavaş yavaş ortadan kalkıyor, toplum daha fazla duyarlı hale geliyor. Bu zamana kadar bize öğretilen demokrasinin, gerçeğini istiyoruz'' değerlendirmesini yaptı. 72 yaşındaki emekli Arturo da, ''Ben buradayım çünkü işi olmayan gençlere destek vermek istiyorum. İspanya'da 20 ila 40 yaşları arasındaki gençlerin yüzde 40'ı işsiz. Bunun değişmesi gerekiyor. İnsanların geleceğini piyasalar değil, halkın temsilcileri belirlesin. Ben iyimserim ve geleceğin daha iyi olacağını umuyorum. Torunlarım ve çocuklarım var arada sırada emekli maaşımızdan onlara yardım etmek zorundayız. Böyle devam edemez'' dedi. İspanya'da 20 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde siyasetçiler için önemli bir mesaj olan gösterilerde, bazı grupların ''Oy kullanma'' yazılı pankart açarak, İspanyolları protesto amacıyla gelecek seçimlerde oy kullanmamaya çağırması dikkat çekti. Madrid'de halen devam eden gösterilen gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Dünyada 60'tan fazla ülkede gerçekleştirilen protesto gösterileri, Avrupa'nın bazı kentlerinde yarın da devam edecek.