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Dünya

İspanya'da yolsuzluk iddiaları iktidarı sarsıyor

İspanya’da iktidardaki Halk Partisi, yeni yolsuzluk iddiaları karşısında zor durumda

09 Temmuz 2013 12:49

 İktidardaki Halk Partisi’nin 20 yıl boyunca mali işler sorumluluğunu yürüten Luis Bárcenas tarafından ortaya atılan iddialar yanıt bekliyor.

Yolsuzluk operasyonu kapsamında geçen ay tutuklanan Luis Bárcenas, "El Mundo" gazetesine yakalanmadan önce verdiği demeçte, 'yolsuzluk ve kayıtdışı bağış çemberi'nin işleyişini bir bir anlattı.

Buna göre aralarında Başbakan Mariano Rajoy‘un da bulunduğu Halk Partisi üst düzey yöneticileri işadamlarından kayıt dışı para tahsil etti. Bunun karşılığında inşaat izinleri ve ihaleler dağıtıldı.


'Elimde başka belgeler de var!'


Halk Partisi'nin, elde ettiği yasadışı gelirle üst düzey parti yöneticilerine ek ödemeler yaptığı, kara paradan ayrıca seçim kampanyalarının finanse edilmesinde yararlanıldığı da iddia ediliyor.

Halk Partisi’nin eski mali işler sorumlusu Luis Bárcenas, „El Mundo“ya demecinde, „hükümeti düşürebilecek önemde başka bilgi ve belgelere de sahip olduğunu“ açıkladı.

Bárcenas 1991 – 2010 yılları arasında Halk Partisi’nin mali işler sorumlusuydu. Bárcenas’ın yurtdışına 48,2 milyon euro kaçırdığı iddia ediliyor.

 

Deutsche Welle Türkçe

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