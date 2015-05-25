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Dünya

İspanya'da yerel seçimler bitti, sandık çıkış anketleri ne diyor?

2007 seçimlerine göre katılımın oldukça yüksek olduğu gözlendi

25 Mayıs 2015 00:44

İspanya'daki yerel seçimler sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre muhalif partiler Podemos ve Ciudadanos oylarını büyük oranda artırdı.

İktidardaki muhafazakâr sağ görüşlü Halk Partisi en çok oy alan parti oldu. Ancak partinin önemli kentlerde çoğunluğu kaybettiği görülüyor.

Sandık çıkış anketlerine göre Parti, 20 yıl sonra ilk kez Madrid Şehir Konseyi'ni kaybedebilir.

2007 seçimlerine göre katılımın oldukça yüksek olduğu gözlendi.

İspanya’da 35 milyon kayıtlı seçmen, 8 bin 122 belediye, 13 özerk yönetim ve Fas topraklarında bulunan ancak İspanya’ya bağlı olan Ceuta ve Melilla şehir meclisleri için sandığa gitti.

Podemos 2008 yılında başlayan ve etkisi hâlâ devam eden ekonomik kriz sonrası ortaya çıkan bir halk hareketinin siyasi uzantısıydı. "Ciudadanos" (Vatandaşlar) ise 2006 yılında Katalonya'da ortaya çıkmış ve ilk defa ülke genelinde bu yıl seçimlere katılmıştı.

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