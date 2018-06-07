İspanya'da yeni kabine belli oldu; üçte ikisi kadın

Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri olan ve cumartesi gün yemin ederek görevine başlayan 46 yaşındaki Pedro Sanchez, Kral 6. Felipe'ye sunduğu kabinesini, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Sanchez, kendisi dahil 17 kişiden oluşan kabinesinde İspanyatarihinde bir ilk olacak şekilde 11 kadın bakana yer verdi.

Yeni bakanların, ağırlıklı olarak alanında uzman ve AB yanlısı isimler arasından seçildiği kabinede 11 kadın bakan yer alırken, Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı gibi önemli alanlarda kadın bakanların olması dikkati çekti.

İspanya'nın ilk astronotu, bilim bakanı oldu

Öte yandan, İspanya 'nın ilk astronotu Pedro Duque, kabinede bilim bakanı olarak yer aldı. 55 yaşındaki Duque, Uluslararası Uzay Üssü misyonu çerçevesinde en son 2003 yılında uzaya gitti. Havacılık mühendisi Duque, Avrupa Uzay Ajansı'nın astronot heyetine 1992 yılında seçildi ve 1998 yılında uzaya giden ilk İspanyol oldu. Üç çocuğu olan Duque, Discovery Uzay Mekiği'nin 9 günlük seferinde uzman olarak yer aldı. Duque 2003 yılında da Uluslararası Uzay Üssü'nün 10 günlük Cervantes misyonuna uçuş mühendisi olarak katıldı.

AB yanlısı kabine

Sputnik'in haberine göre; Avrupa projesine inandığını ve Avrupa yanlısı bir hükümet istediğini söyleyen Sanchez, özellikle AB Komisyonu Bütçe Genel Müdürü Nadia Calvino'yu Ekonomi Bakanı, eski Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Josep Borrell'i ise Dışişleri Bakanı yaparak Brüksel'le eşgüdümlü politika izleneceğini gösterdi.