İspanya'da video tartışması

İspanya'da, iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) 7 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için yürüttüğü kampanyada kullandığı video, muhafazakarları kızdırdı.



PSOE'nin televizyondan ve internetten yayınladığı videoda, Avrupa vatandaşlarının ağzından din, sağlık ve göçmen sorunu gibi konularda muhafazakar radikal görüşlere yer veriliyor. Aralarında rahip veya Neonazilerin de olduğu Alman, Fransız, İspanyol, İtalyan ve İngiliz vatandaşlarının ağzından; "Göçmenler işimizi çalıyor", "Avrupa'da yalnızca bir din var", "Sağlık hizmeti özel olmalı", "İklim değişikliği büyük bir yalan", "Eşcinsellik bir hastalık", "İşten atılmanın serbest olmasına inanıyorum" ve "İdam cezasına inanıyorum" gibi ifadelerin yer aldığı videoda, "Sorun düşünenler değil, oy kullananlar" denilerek, İspanyollar'a, bu görüşlere karşı olmak için oy kullanılması gerektiği mesajı verildi.



İnternette yayınlandıktan sonra 24 saat içinde 22 bin kişinin gördüğü video, İspanya'daki muhafazakar görüşlü partilerden tepki aldı. Ana muhalefetteki İspanya Halk Partisi'nin (PP) genel başkanı Mariano Rajoy, "Hakaret ediyor, saldırıyor ve gerçeği saklıyor" diyerek videonun geri çekilmesini istedi.



PP gibi videoya karşı olan Katalonya'daki Yönelim ve Birlik Koalisyonu (CIU) Partisi de "provokatör" diye tanımladığını videonun, halkı siyasetten uzaklaştırdığını ve siyasetin prestijini düşürdüğünü savundu.

