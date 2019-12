İspanya’da Türk devrimi

İspanya’da, tarihte ilk kez Türkiye Ligi’nden bir maç naklen yayınlandı. Canal Plus Televizyonu, Hacettepe-Fenerbahçe karşılaşmasını verdi





Hacettepe-Fenerbahçe maçı, İspanya’da devrim yarattı. Canal Plus, tarihte ilk kez bir Türkiye Ligi karşılaşmasını 90 dakika naklen yayınladı.



Aragones’in teknik direktörlüğe gelmesi, Güiza ve Josica’nın sarı-lacivertli ekibe transfer olmasından sonra televizyona baskı yapan İspanyollar, özellikle Fenerbahçe’nin maçlarını izlemek istediklerini belirttiler. Bunu göz önüne alan Canal Plus, Türkiye’deki yayıncı kuruluşla anlaşmaya vardı. İspanya’da geçen sezonlarda, İngiltere, İtalya, Alman ve Hollanda ligleri yayınlanıyordu. Türk liginin başlamasıyla, Hollanda Ligi devre dışı kaldı.



Bu arada Hacettepe-Fenerbahçe maçı, Canal Plus tarafından bir spiker, iki yorumcu olmak üzere üç kişiyle takip edildi. Ancak yorumcular, dünkü sarı-lacivertlileri sınıfta bıraktı. Fenerbahçe’nin özellikle defansta çocukça hatalar yaparak çok ağır kaldığını belirten yorumcular, Aragones’in işinin zor olduğunu ve bu futbolla ne ligde, ne de Şampiyonlar Ligi’nde daha fazla ileri gidemeyeceğini iddia ettiler.



Fenerbahçe’de hiç pres anlayışı bulunmadığını savunan İspanyol yorumcular, “Bu olunca çok top kaybı meydana geliyor. Bu konuda çok çalışmalılar. Geri dörtlü bu futboluyla çok gol yer” ifadesini kullandılar.



Güiza konusuna da dikkat çeken yorumcular, İspanya Ligi’nin son gol kralının ileride çok yalnız kaldığını ve kanatlardan hiç yardım almadığını söyleyip, İspanyol golcünün sağa sola depar yaparak bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledi.