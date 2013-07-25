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Dünya

İspanya'da tren kazası: 30 ölü

Galisya bölgesinde meydana gelen kazada en az 30 kişinin öldüğü iddia edildi

25 Temmuz 2013 03:18

Madrid-O Ferrol seferi yapan ve 240 yolcu taşıdığı belirtilen trenin, Santiago Compostela istasyonu girişinin yakınlarında raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada en az 30 kişinin öldüğü ileri sürüldü.
İspanya'da çok sayıdaki basın organı, kaza soruşturma ekipleri, tren işletme şirketi Renfe veya Galisya yerel yönetimini kaynak göstererek verdikleri haberlerde, ölü sayısının en az 30 olduğunu duyurdu.
Trenin 13 vagonunun da devrildiği, özellikle baştaki 8 vagonun büyük zarar gördüğü bildirildi. Çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edilirken, görgü tanıkları, vagonlarda sıkışan yolcuların çıkarılması çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.
Kazayla ilgili resmi bir açıklamada bulunulmamasına rağmen, ülkedeki siyasi partilerin sözcüleri ölenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bayındırlık Bakanı Ana Mato ile çok sayıda yetkilinin olay yerine gittiği, Başabakan Mariano Rajoy'un da kazayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.
Bu arada Santiago Compostela Belediyesi, kentte bayram dolayısıyla yarın yapılacak kutlamaların kaza nedeniyle ertelendiğini duyurdu

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