İspanya'da tren kazası: 12 ölü

T24 - İspanya'nın Barcelona kenti yakınında bir trenin raydan geçmeye çalışan gruba çarpması sonucu 12 kişi öldü.



Yetkililer, kazanın geleneksel Saint John (Aziz John) Günü festivalini kutlayan grubun Barcelona'dan Alicante'ye giden demir yolu hattını gece yarısına doğru geçmeye çalıştığı sırada meydana geldiğini, alt geçidi kullanmak yerine raylardan geçmeye çalışan gruptan 17 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.



İstasyona gelen banliyö treninden indiği tahmin edilen grubun alt geçitten geçmek yerine raylar üstünden karşıdaki plaja gitmeye çalıştığını söyleyen yetkililer, kazanın da o sırada istasyonda durmayan bir trenin geçmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.



Bölgede yüzlerce gencin festival kutlamaları için bu istasyon yakınındaki plajda toplandığı ifade ediliyor.





