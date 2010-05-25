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Ekonomi

İspanya'da tasarruf bankaları birleşiyor

İspanya'da dört tasarruf bankası birleşme kararı aldı.

25 Mayıs 2010 03:00

T24- Cajastur, Caja de Ahorros del Mediterraneo, Caja Extremadura ve Caja Cantabria bankaları sermaye piyasası kuruluna sunduğu dosyada, ''borcunu ödeyebilme gücü ve katılımcı bankaların varlıklarını güçlendirmek'' amacıyla bir grup oluşturma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, dört banka birleşme kararını, Unicaja bankasıyla birleşme görüşmelerinin başarısız olmasıyla hükümetin Cajasur bankasını kurtarmasından sonra aldı.


İspanya'da Merkez Bankasının Mart 2009'da Caja Castilla-La Mancha bankasının kontrolünü aldıktan sonra Cajasur kurtarılan ikinci banka oldu.


Bankaların birleşmesiyle toplam varlıkları 135 milyar Avro'yu bulacak ve La Caixa ile Caja Madrid tasarruf bankalarından sonra ülkenin üçüncü büyük tasarruf bankası ortaya çıkacak.


Caja de Ahorros del Mediterraneo ve Cajastur'un hisseleri yüzde 40, Caja Extremadura'nın yüzde 11 ve Caja Cantabria'nın yüzde 9 oranında olacak. Bankalar kendi yönetim kurulları ve şubelerini koruyacak, ancak risk kontrolü ve kredi değerlendirme gibi operasyonlarını birleştirecek.


İspanya'da bankacılık sektörü her ne kadar sıkı düzenleme kuralları nedeniyle uluslararası finansal krize dayansa da ekonomideki durgunluk ve inşaat sektörünün çökmesiyle emlak sektörüne bağlı krediler ve batık kredilerin oranının artması yüzünden küçük tasarruf bankaları önemli sıkıntılarla karşılaştı.

İspanya'da dört tasarruf bankası birleşme kararı aldı.Uluslararası Para Fonu (IMF) dün yayımladığı raporda, İspanya'da bankacılık sektörü sağlam olsa bile baskı altında bulunduğunu ve konsolidasyona ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

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