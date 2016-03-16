İspanya'da taraftarlar kadın futbolcuları dövdü!

İspanya'da Kadın Futbol İkinci Ligi'nde Cordoba ile Caceres takımlarının karşı karşıya geldiği maçta çalan son düdükle birlikte Cordobalı taraftarların rakip kadın futbolculara saldırması sonucunda Caceres takımından birçok kadın futbolcu yaralandı.

Radikal'de yer alan habere göre, İspanya Kadın Futbol İkinci Ligi'nde Cordoba ile Caceres takımları karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-1'lik Caceres üstünlüğüyle sonuçlanırken, son düdükle birlikte Cordobalı taraftarlar ve futbolcular, rakip takım oyuncularına saldırdı.

Saldırıda Caceresli Nerea ve Selene, aldıkları darbeler sonrası hastaneye kaldırıldılar. İki oyuncunun da sırtında ve boynunda derin yaralar oluştu.

Yaşananları gazetecilere anlatan Nerea, olayın şokunu hâlâ üzerinden atamadığını belirterek, "Çok korktum. Beni yere fırlattılar. Birkaç kişinin beni alıp soyunma odasına götürdüğünü hatırlıyorum" diye konuştu.