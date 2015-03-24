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Dünya

İspanya’da Syriza efekti: Podemos yerel meclise ilk kez 15 vekil gönderdi

İspanya’nın Endülüs Özerk Yönetimi’nde yapılan bölgesel seçimden alınan sonuçlar ülke siyasetinde depreme yol açtı

24 Mart 2015 14:15

İspanya’nın Endülüs Özerk Yönetimi’nde yapılan bölgesel parlamento seçiminin en büyük kaybedeni Başbakan Mariano Rajoy’un başında bulunduğu sağcı Halk Partisi oldu.

Sosyalist İşçi Partisi ise seçimi ilk sırada tamamladı. Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, Susana Diaz’ın liderliğinde seçime giren parti, 109 üyeli mecliste 47 sandalye elde etti.

Halk Partisi seçim yenilgisini devam eden ekonomik krize bağladı. Seçim Strateji Sözcüsü Carlos Floriano, “Kriz zamanlarında yönetimde olanlar için seçim kolay değil. Ayrıca güç kazanan yeni siyasi partiler de bölgede bizi çok etkiledi” dedi.

Euronews'in haberine göre, ülkede yıllardır devam eden iki partili siyasi sistem, üçüncü gelen Podemos’un başarısıyla sarsıldı. Siyasi sahneye yeni çıkan Podemos meclise 15 üye göndererek büyük başarı sağladı.

Merkezi Katalonya bölgesinde bulunan ve ilk kez bu bölge dışında seçime katılan Ciudadanos Partisi ise Endülüs Meclisi’ne dokuz milletvekili gönderdi.

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