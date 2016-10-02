İspanya'da Sosyalist Parti lideri istifa etti

İspanya'da Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez, istifa etti. Sanchez'in istifasının dokuz aydır devam eden hükümet krizini çözebileceği belirtiliyor.

Sanchez, 2011'den beri iktidarda olan muhafazakar Başbakan Mariano Rajoy'un kurmak istediği azınlık hükümetine destek vermiyordu.

Partinin birçok üyesi son iki yıldır alınan seçim yenilgilerinin ardından iki yıldır partinin başında olan 44 yaşındaki Sanchez'in istifasını istiyordu.

adrid'de dün gece yapılan Sosyalist Parti Federal Kurulu toplantısında Sanchez'in Ekim'de liderlik, Kasım'da da olağanüstü kongre önerisi 107'ye karşı 133 oyla reddedildi.

Sanchez sonuç açıklanır açıklanmaz istifa etti.

Sosyalist Parti, Aralık 2015 ve bu Haziran'da yapılan seçimlerde sandıktan ikinci parti olarak çıkmıştı.

Ancak partinin oyunun yüzde 22'ye kadar düşmesi huzursluğu artırmıştı.