İspanya'da son 25 yılın en büyük uçak kazası

Havaalanında bulunan Bayındırlık Bakanı Magdalena Alvarez düzenlediği basın toplantısında, yolcu uçağında ölenlerin sayısının 153'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 19 olduğunu belirtti.



Türk yolcu da var



Alınan son bilgilere göre düşen uçakta Mehmet Erdil adlı bir Türk vatandaşının da olduğu öğrenildi. Madrid'deki Türk Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, İzmirli Erdil'in düşen uçakta biletinin olduğu ve binmeden önce ailesiyle telefonla görüştüğü, ancak kendisinden daha sonra hiçbir haber alınamadığı belirtildi.

İspanyol resmi haber ajansı EFE, resmi makamlara dayanarak ölü sayısını son kez "100'den fazla" olduğunu aktardı. Madrid Özerk Yönetimi, 25 yıl aradan sonra meydana gelen bugünkü uçak kazası faciasından dolayı 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Kazada ölenlerin Madrid'deki fuar alanının bir hangarına götürüldüğü ve yolcu yakınları için psikologların görev yaptığı açıklandı. Bu arada, görgü tanıkları, kazayı "tam bir cehennem" olarak anlatırken, uçağın düştüğü yerde uçaktan hiçbir izin kalmadığı ifade edildi.

Uçak kazası THY'nin Madrid-İstanbul seferini de etkiledi. Alınan bilgiye göre, kaza meydana geldiği sırada Madrid-İstanbul seferi olan THY uçağının, havaalanından ayrılmak için kapılarını kapattığı sırada İspanyol yetkililerin kazadan dolayı havaalanı trafiğini durdurma kararı aldığı ve yaklaşık 3 saat rötarlı hareket ettiği kaydedildi.

Havaalanında bulunan Bayındırlık Bakanı Magdalena Alvarez de kazayı, "korkunç ve trajik" olarak yorumladı. Kazadan dolayı tatilini yarıda keserek Madrid'e gelen Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero da havaalanına giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Zapatero'nun daha sonra kazada ölenlerin bulunduğu alana giderek, yolcuların aileleriyle birlikte olacağı duyuruldu. Yolcuların çoğunluğunun genç olduğu, hayatını kaybedenlerin Madrid'deki fuar alanındaki bir hangara konulduğu, bazı cesetlerin kömür halinde bulunduğu ve kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı bildirildi.

Bu arada, kazadan yaralı olarak kurtulanlar arasında 2 bebeğin bulunduğu, bazı yolcuların sadece birkaç yara bereyle kurtuldukları da ifade edildi. Madrid'in tarihindeki en büyük ikinci uçak kazası olması nedeniyle 3 günlük yas ilan edilen başkentte yarın 5 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.

Öte yandan, Spanair firması, düşen MD-82 tipi uçağın son yıllık kontrolünün 24 ocak tarihinde yapıldığını, ve uçağın tüm teknik durumunun normal olduğunu belirterek, ölenlerin ailelerine saygıdan dolayı spekülasyon yapılmamasını istedi. Spanair yetkilileri, "Şu anda bizim için tek önemli olan kurbanların yakınları" açıklamasında bulundu. Kazadan dolayı bir süre kapalı tutulan Barajas Havaalanı'nın yeniden ulaşıma açılmasının ardından, uçuşların normale döndüğü bildirildi

Madrid'deki uçak kazasının, İspanya'da son 25 yılın en büyük uçak kazası olduğuna dikkat çekiliyor. 27 Kasım 1983 tarihinde, Barajas Havaalanı'ndan kalkan Kolombiya havayolu şirketi Avianca'ya ait Boenig 747 tipi bir uçak, Madrid yakınlarında düşmüş ve 181 kişi hayatını kaybetmişti