İspanya'da şike iddiaları

İspanya 2. liginde geçen sezonun son maçında Malaga'nın, Tenerife'yi yenerek 1. lige çıktığı maçta Tenerifeli futbolcuların maçı kaybetmek için Malaga'dan para aldığı iddia edildi.



Geçtiğimiz sezon Tenerife formasını giyen ve geçmişte Real Sociedad takımında da oynadığından Bask kulübü ile çok yakın ilişkisi olan Jesus Antonio Mora Jesuli ile Real Sociedad Kulübü Başkanı İnaki Badiola arasında 2 hafta önce yapıldığı belirtilen görüşmede, Jesuli'nin Malaga maçında yaşananları anlattığı bildirildi.



İspanyol El Mundo gazetesinde yer alan haberde, geçen sezonun sonunda oynanan ve Malaga'nın 2-1 kazandığı Tenerife maçında sakat olduğundan dolayı sahaya çıkmamasına rağmen kendisine 6 bin Avro verildiğini açıklayan Jesuli, daha fazla para aldıklarını iddia ettiği takım arkadaşlarının "kaybetmek için maçı sattığını" ileri sürdü.



Olayı "Ben tamamen hadisenin dışındayım. Bu işlerin nasıl yapıldığını bilmiyorum, ama parayı aldım" diye anlatan Jesuli, sonunda şike olaylarında tek kişinin bir gruba karşı koyamayacağını savundu. Haberde yer alan diyaloglarda başkan Badiola'nın "O maçı kaybetmek için ne kadar aldın? Bizim 1. lige yükselmememiz kaç para?" şeklindeki sorusuna Jesuli'nin "Hatırlamıyorum, ama çok değil çünkü ben maçta oynamamıştım. 7 bin Avro değilse 6 bin Avrodur" cevabını verdiği iddia edildi.



Geçen sezon sonunda Tenerife'ye karşı aldığı galibiyetin sayesinde 1. lige çıkan ve bu sezon burada mücadelesini La Liga'da sürdüren Malaga hakkında geçtiğimiz sezon maç satın aldığına ilişkin Rekabet Komitesi'ne yapılan suç duyuruları yeterli hiçbir delil olmadığı gerekçesiyle geri çevrilirken, Jesuli'nin yayınlanan bu son açıklamaları sonrasında yeni bir soruşturmanın açılması bekleniyor.

