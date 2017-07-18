İspanya'da şike depremi!

Aralarında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi yıldız futbolcuların da olduğu birçok isme yönelik yürütülen 'Şike Operasyonu'nda hedef bu kez büyük. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar ve oğlu Gorka, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

İspanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu ve 1988'den beri İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Villar, bu sabah hakkındaki yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklandı.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Villar'a yöneltilen suçlamalar; evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma.