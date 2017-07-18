T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanya'da şike depremi!

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından Federasyon Başkanı da soruşturmaya dahil edildi

18 Temmuz 2017 16:10

Aralarında Lionel MessiCristiano Ronaldo gibi yıldız futbolcuların da olduğu birçok isme yönelik yürütülen 'Şike Operasyonu'nda hedef bu kez büyük. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar ve oğlu Gorka, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

İspanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu ve 1988'den beri İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Villar, bu sabah hakkındaki yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklandı.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Villar'a yöneltilen suçlamalar; evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma.

ETİKETLER

İspanyaşikefutbolfederasyon başkanıtutuklandıcristiano ronaldolionel messi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24