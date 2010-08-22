-İSPANYA'DA SEZONUN İLK KUPASI BARCELONA'NIN MADRİD (A.A) - 21.08.2010 - İspanya'ya 2009-2010 sezonunun lig şampiyonu Barcelona ile Kral Kupası sahibi Sevilla'yı karşı karşıya getiren İspanya Süper Kupası'nı Barcelona kazandı. Süper Kupa'da deplasmanda Sevilla'ya karşı oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden Barcelona, Nou Camp Stadı'nda bu akşam yapılan rövanş maçını 4-0'lık skorla rahat şekilde kazanarak, sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Karşılaşmanın 14. dakikasında Pedro'nun kişisel çabalarıyla geliştirdiği atak sonrasında rakip kalenin önüne doğru orta şeklindeki sert şutunda topa ters vuran Sevilla'nın defans oyuncusu Konko, topu kendi ağlarına göndererek Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. Barcelona'nın diğer gollerini 24, 44 ve 90. dakikalarda Arjantinli forvet Messi attı. İlk yarıda Sevilla'ya karşı kurduğu üstünlükle 3 gol bulan Barcelona, ikinci yarıda topa daha fazla sahip olup skoru korumayı tercih etti. Barcelona'nın son golü maçta hat trick yapan Messi'den 90. dakikada geldi. Valencia'dan alınan David Villa, 57. dakikada Pedro'nun yerine oyuna dahil olarak, Barcelona formasıyla ilk resmi maçına çıktı. İlk maçtaki 3-1'lik avantajına güvenen Sevilla, Barcelona karşısında 90 dakika boyunca etkisiz bir futbol sergilerken, yenilgiden sorumlu olarak teknik direktör Antonio Alvarez gösterildi. Sevilla, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde hafta içinde oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'in Braga takımına 1-0 yenilirken, rövanş maçını düşündüğünden Süper Kupa maçına konsantre olamadığı görüldü. Bu arada Barcelona'da 3. sezonuna başlayan teknik direktör Pep Guardiola, 7. kupasını kazanmış oldu.