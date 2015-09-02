İspanya'da sezonun en pahalı transferi Barca'ya giden Arda oldu

Toplam 20 takımın mücadele ettiği La Liga'da 2015-16 sezonunda transfere kulüpler toplamda 565 milyon Euro harcama yaptı. İspanya'da bu sezonun en pahalı transferi ise bonuslarla 41 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den Barcelona'ya geçen Arda Turan oldu.

İspanyol basını, ülkenin yaşadığı ekonomik krizden çıkmaya başlamasının transfere yapılan rekor harcamayla bağlantısı olduğu değerlendirmesini yaptı. Ntvspor'daki habere göre, La Liga'da en çok harcamanın yapıldığı önceki rekor, Thierry Henry, Diego Forlan, Arjen Robben, Pepe gibi futbolcuların lige katıldığı 2007-08 sezonu olmuştu.

Transfer şampiyonu Valencia

Valencia, toplamda 142 milyon Euro ile transfere en çok yatırım yapan kulüp olarak dikkati çekti. İspanyol temsilcisi, bu sezon kadrosuna Rodrigo (30 milyon Euro), Negredo (30 milyon Euro), Abdennour (25 milyon Euro), Andre Gomes (15 milyon Euro), Cancelo (15 milyon Euro), Santi Mina (10 milyon Euro), Aderlan Santos (10 milyon Euro), ve Ryan'ı (7 milyon Euro) kattı.

Arda Turan, Mario Mandzukic, Toby Alderweireld, Miranda, Raul Jimenez ve Raul Garcia gibi futbolcularını satarak kasasına 108 milyon Euro sokmasına rağmen 121 milyon Euro harcayan Atletico Madrid ise La Liga'da transfere en fazla bütçe ayıran ikinci kulüp olarak öne çıktı.

İspanyol temsilcisi Jackson Martinez (35 milyon Euro), Vietto (20 milyon Euro), Carrasco (15 milyon Euro), Savic (12 milyon Euro+ Mario Suarez), Mensah (10 milyon Euro), Kranevitter (8 milyon Euro) ve Santos'u (5 milyon Euro) kadrosuna dahil etti.

İspanya'da transferlere en çok harcama yapan diğer kulüpler ise Real Madrid (89 milyon Euro), transfer ettiği futbolcuyu ocak ayına kadar oynatma yasağı bulunan Barcelona (58 milyon Euro), Villarreal (42 milyon Euro), Real Sociedad (23,2 milyon Euro) ve Sevilla (20 milyon Euro) oldu. Rayo Vallecano, Eibar, Sporting Gijon ve Getafe gibi La Liga'nın ekonomik yönden zayıf kulüpleri ise transferlerinde 1 milyon Euro'nun üzerinde harcama yapamadı.