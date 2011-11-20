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Dünya

İspanya'da seçimin galibi sağ görüşlü Halk Partisi MADRİD (A.A)

20 Kasım 2011 23:37

-İspanya'da seçimin galibi sağ görüşlü Halk Partisi MADRİD (A.A) - 20.11.2011 - İspanya'da yaklaşık 35 milyon seçmenin kayıtlı olduğu genel seçimler bugün yapılırken, sandık başı anket sonuçlarına göre seçimleri Halk Partisi (PP) kazandı. İspanyol devlet televizyonu TVE'de verilen anket sonuçlarında 350 sandalyeden oluşan mecliste PP 181-185, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise 115-119 arasında milletvekiline sahip gösterildi. Bu sonuçlarla, PP'nin tek başına iktidar olacak çoğunluğa sahip olduğu belirtildi.

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