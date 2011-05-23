-İSPANYA'DA SEÇİMİN GALİBİ HALK PARTİSİ MADRİD (A.A) - 23.05.2011 - İspanya'da pazar günü yapılan yerel seçimlerin galibi ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) olurken, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) büyük bir düşüş yaşadı. Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Alfredo Perez Rubalcaba düzenlediği basın toplantısında, resmi sonuçlara göre, sandıkların yüzde doksanının açıldığını ve katılımın yüzde 65,72 olduğunu belirtti. Rubalcaba'nın açıkladığı rakamlara göre PP oyların yüzde 37,53'ünü, PSOE ise oyların yüzde 27,86'sını aldı. İspanya'daki 17 özerk yönetimden 13'ünde yapılan özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde de PP 11, PSOE 1 ve Navarra Birlik Partisi de 1 bölgede önde gösterildi. Sosyalistlerin, 32 yıl aradan sonra Barcelona da belediye başkanlığını kaybediyor olması da önemli bir ayrıntı olarak öne çıktı. Barcelona'da belediye başkanlığında, Katalonya bölgesinde faaliyet gösteren ve Katalonya özerk yönetim parlamentosunda iktidarda yer alan Yönelim ve Birlik Koalisyonu'nun (CIU) adayı önde bulunuyor. Bu arada, AB terör örgütleri listesinde yeralan ETA'nın stratejisinin bir parçası olarak kurulduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme tarafından yasaklanan, daha sonra ETA ile bağlantılı olduğuna ilişkin delil olmadığına kanaat getirilerek Anayasa Mahkemesi'nce seçimlere katılmasına izin verilen Bildu koalisyonu da büyük başarı elde etti. İspanya genelinde toplam yüzde 1,51 oranında oy alan Bildu seçimlere katıldığı Bask ve Navarra bölgelerinde 1110'den fazla belediyede kazanarak, Bask bölgesinde ikinci büyük parti olarak dikkat çekti. İspanyol basınında yapılan ilk yorumlarda, PP ve Bildu için "tarihi zafer", PSOE için de "tarihi yenilgi" denildi.