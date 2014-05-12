İspanya'da şampiyonluk son haftaya kaldı

La Liga'da düğüm son hafta çözülecek. Barcelona'nın deplasmanda puan kaybettiği haftada Atletico Madrid'de evinde Malaga ile berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etme fırsatını geri tepti.

Son yılların en zevkli şampiyonluk yarışına sahne olan La Liga'da, lider Atletico Madrid sahasında oynadığı maçta Malaga ile 1-1, liderin 3 puan gerisinde bulunan Barcelona ise Elche deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

18 yıl aradan sonra şampiyonluğa çok yaklaşan Atletico Madrid, evinde oynamasına rağmen Malaga'yı yenmeyi başaramayarak işini zora soktu.

Vicente Calderon Stadı'nda maçın ilk yarısında sahada oldukça tutuk ve sinirli bir Atletico Madrid görüldü.

İlk 45 dakikanın tek tehlikeli pozisyonu Atletico adına 12. dakikada yaşanırken, David Villa, kaleci ile karşı karşıya kaldığı uygun pozisyonda yaptığı vuruşta top direkten auta gitti.

Maçın ikinci yarısında daha atak oynayan taraf Atletico Madrid olsa da son vuruşlarda başarılı olamadı. 65. dakikada topla ceza sahasının sağ dış çizgisinde buluşan Samuel, kaleci Courtois'nın çıktığını görünce üzerinden aşırdı ve daha sonra defansta Alderweireld'in hatası ile topu boş kaleye göndererek Malaga'yı 1-0 öne geçirdi. 74. dakikada ise kornerden gelen topa çok iyi yükselen Belçikalı Alderweireld, kafayla topu ağlara göndererek skora 1-1'e getirdi.

Atletico'nun Belçikalı defans oyuncusu attığı golle hem Malaga'nın attığı ilk goldeki hatasını telafi etti hem de Vicente Calderon Stadı'nı dolduran Atleticolu 50 bin taraftarı yeniden umutlandırdı. Olası bir galibiyette şampiyonluğunu ilan edecek olan Atletico, özellikle maçın son dakikalarında Villa ve Adrian ile önemli pozisyonlar yakalasa da galibiyet golünü bulamadı.

Madrid'de olası bir şampiyonluk kutlaması için Neptün Meydanı sabahtan demir parmaklıklarla kapansa da beklenen olmayıp, şampiyonun belirlenmesi son haftaya kaldı.

Bu arada maçın 88. dakikasında Diego Ribas'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören Angeleri, Malaga'yı 10 kişi bıraktı. Atletico'da ilk 11'de sahaya çıkan ve 69. dakikada yerini Diego Ribas'a bırakan Arda Turan maçın 35. dakikasında sarı kart gördü. Malaga'da 2 maçlık kart cezası biten Amrabat da ilk 11'de çıkıp, 90. dakikada yerini Pawlowski'ye bıraktı.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Benzema, Pepe, Carvajal, Varane, Di Maria'nın kadroda olmadığı Bale'in yedek kulübesinde oturduğu Real Madrid ise Celta'ya deplasmanda 2-0 yenildi.

Ligin son haftasına girilirken lider Atletico Madrid 89 puanla lider, Barcelona 86 puanla 2. sırada yer alırken, 84 puanda kalan ve 24 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finaline odaklanan Real Madrid'in şampiyonluk umudu kalmadı.