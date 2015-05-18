İspanya'da şampiyon Barcelona

İspanya Ligi'nde bitime bir hafta kala Barcelona, Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve şampiyon oldu.

İspanya Ligi'nde 37. hafta maçında Arda Turan'ın formasını giydiği Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Barcelona'ya şampiyonluğu getiren golü 65. dakikada Lionel Messi kaydetti. Messi böyle son 356 resmi maçında 356 golünü kaydetti ve Katalan ekibine de bir kupa daha getirdi.

Puanını 93 yapan Barcelona böylece İspanya'da 23. kez şampiyonluğa ulaştı. Geçen sezon 17 Mayıs 2014 tarihinde Atletico Madrid, Barcelona deplasmanında 1-1 berabere kalarak şampiyoın olmuştu. 17 Mayıs 2015'te ise Barcelona, Atletico Madrid'in sahasında şampiyon olarak rövanşı almış oldu.

Öte yandan Atletico Madrid'de Arda Turan 72 dakika saha kaldı. Arda'nın yerine Mario Mandzukic oyuna girdi.