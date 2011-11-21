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Dünya

İspanya'da sağ rekor oyla kazandı

İspanya'da muhalefetteki merkez sağ Halk Partisi oyların yüzde 44’ünü alarak tarihinin en başarılı sonucunu elde etti.

21 Kasım 2011 02:00

 T24-İspanya, demokrasi tarihinde 11. kez genel seçim için sandığa gitti. Muhalefetteki merkez sağ Halk Partisi tarihinin en başarılı sonucunu elde etti ve oyların yüzde 44’ünü aldı.


Hürriyet'in haberine göre, iktidardaki Sosyalistler ise yüzde 28’de kaldı. Bu sonuçlarla 350 sandalyeli mecliste 187 vekil çıkaran Halk Partisi hükümeti tek başına kurabilecek. Avrupa’da işsizliğin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen İspanya’da 7 yıldır iktidarda bulunan Sosyalistler ise en fazla 110 vekil çıkarabilecek. Bu da Sosyalistlerin tarihlerindeki en kötü seçim sonucu anlamına geliyor.


Ekonomik kriz ve Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun aday olmayacağı açıklaması Sosyalist İşçi Partisi’ne (PSOE) pahalıya maloldu. Son mecliste Sosyalistler 169, Halk Partisi ise 154 vekille temsil ediliyordu. İktidar adayı partiden yapılan ilk açıklamada “Büyük çoğunluğu kazandık. Tek hedefimiz kriz ve işsizliği yenmek” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan ETA’nın silah bırakma kararının ardından 40 yıldır ilk kez terör tehdidi olmadan sandık başına giden Bask bölgesinde ise bağımsızlık yanlısı olarak yeni kurulan sol ittifak Amaiur yüzde 3 oy alarak en az 6 vekille İspanya meclisine girmeye hak kazandı.


 

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