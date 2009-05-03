İspanya'da Rossi güldü

MotoGP nin 3. ayağı olan İspanya Grand Prix'sini yarışa 4. sıradan başlayan Valentino Rossi kazandı. Bu sezon ilk birinciliğini kazanan Rossi, bu galibiyetle sürücüler klasmanında liderliğe yükseldi.



MotoGP de sezon Katar ve Japonya'dan sonra İspanya Grand Prix'si ile Avrupa'ya taşındı



2009 MotoGP sezonunun 3. ayağına İspanya'nın Herez pisti ev sahipliği yaptı.



Jorge Lorenzo pole pozisyonunda başladığı yarıştan puan çıkaramazken, Valentino Rossi bu sezonki ilk birinciliğini kazandı ve sürücüler klasmanı liderliğine yükseldi.



Sürücüler klasmanı lideri Jorge Lorenzo yarışa pole pozisyonunda başlarken, geçen sene Jerez'de kazanan Dani Pedrosa ilk viraja lider girdi. Lorenzo ise Pedrosa'nın ardından Casey Stoner'a da geçilmekten kurtulamadı ve ilk turu 3. sırada tamamladı.



Yarışa 4. sırada başlayan Valentino Rossi ilerleyen turlarda önce takım arkadaşı Lorenzo'yu, ardından da Stoner'ı geçerek 2. sıraya kadar yükseldi. Rossi finişe 10 tur kala, start anında itibaren liderliği eline bulunduran Dani Pedrosa'yı geçerek liderliğe yükseldi ve finiş çizgisine kadar da bu konumunu korudu.



