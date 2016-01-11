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Dünya

İspanya'da yolsuzluktan yargılanan Prenses Cristina hakkında 8 yıl hapis istemi

İspanya'da bir kraliyet ailesi üyesi ilk kez yargılanıyor

11 Ocak 2016 10:07

İspanya'da Prenses Cristina'nın da sanık olduğu, "Noos olayı" olarak adlandırılan yolsuzluk ve vergi kaçırma suçlamalarıyla ilgili dava, Palma kentindeki mahkemede başladı.

Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, 6.2 milyon euro kamu kaynağını usulsüz kullanmak, yolsuzluk yapmak ve vergi kaçırmakla suçlanan 18 sanıktan 14'ü için 100 yıldan fazla hapis cezası talep etti.

Savcılığın itham etmediği ancak "Temiz Eller" adlı derneğin suçlamasıyla sanık koltuğuna oturan dört kişiden biri olan İspanya Kralı 6'ncı Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina, davanın bir numaralı sanığı olan eşi İnaki Urdangarin ile mahkeme binasına geldi. Prenses Cristina sanıklara ayrılan bölümde eşinden ayrı oturdu. Hakkında iki ayrı mali suçtan sekiz yıl hapis cezası istenen Prenses Cristina'nın, 2007 yılında ünlü İspanyol bankacı Emilio Botin için Yüksek Mahkemenin verdiği "Savcılık veya Devlet Avukatlığı tarafından suçlanmadıkça kimse mali suçlardan yargılanamaz" şeklindeki kararı örnek göstererek beraatını istemesi bekleniyor.

Kraliyet Ailesi'nin nüfuzunu kullanarak ortağı olduğu "Noos Vakfı" aracılığıyla yolsuzluk yaptığı iddiasıyla bir numaralı sanık olan İnaki Urdangarin, evrakta sahtecilik, para aklama, kamu parasını kötüye ve kendi çıkarına kullanmak gibi yedi farklı suçtan 19.5 yıl hapis talebiyle yargılanacak.

Öte yandan eski IMF Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Rodrigo Rato, eski Adalet Bakanı Alberto Ruiz Gallardon, Valencia özerk yönetiminin eski Başkanı Francisco Camps ve Kraliyet Sarayı'nın eski üst düzey yöneticilerinden Carlos Garcia Revenga ve Alberto Aza gibi önemli isimlerin de aralarında bulunduğu 360'tan fazla tanık dava süresince dinlenecek.

Ulusal ve uluslararası 84 medya kuruluşundan 600'e yakın gazetecinin akredite olduğu davanın haziran ayına kadar sürmesi öngörülüyor.

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