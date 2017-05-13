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Spor

İspanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Vettel'in takım arkadaşı deneyimli Fin pilot Kimi Raikkonen ise 1.19.439'luk derecesiyle dördüncü sıraya yerleşti

13 Mayıs 2017 20:16

Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarının sonuçları belli oldu.

Çin'de düzenlenen sezonun ikinci yarışını kazanan ve son 3 yılda iki şampiyonluğu bulunan Mercedes'in tecrübeli pilotu Hamilton, sıralama turlarında 1.19.149'luk derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

Ferrari takımının 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon iki yarıştan birincilikle ayrılan Alman pilotu Vettel, 1.19.200'lük süresiyle ikinci sırada yer aldı.

Rusya'da düzenlenen son yarışta kariyerinin ilk birinciliğini elde eden Mercedes'in 27 yaşındaki Fin pilotu Valtteri Bottas ise 1.19.373'lük zamanlamasıyla İspanya'daki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkına sahip oldu.

Vettel'in takım arkadaşı deneyimli Fin pilot Kimi Raikkonen ise 1.19.439'luk derecesiyle dördüncü sıraya yerleşti.

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