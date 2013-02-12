İspanya'da PKK operasyonu



İspanya'da PKK'ya finans ve lojistik destek verdikleri ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

İspanya İçişleri Bakanlığı, İspanyol polisinin düzenlediği ve "Kapadokya" adını verdiği operasyonda, PKK'ya finans ve lojistik destek veren 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınanların 4'nün Madrid, 1'inin Murcia ve 1'nin de Barcelona'da yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Madrid, Murcia ve Barcelona'da 11 yere baskın düzenlendiği kaydedildi. İspanyol yetkililer, yakalanan söz konusu kişilerin "PKK'nın silahlı mücadelesine destek verdiğini ayrıca Türkiye'de ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde faaliyet gösteren örgütünün propagandasını yapıp, lojistik işbirliğinde bulunduğunu" belirtti.

Yapılan aramalarda 28 bin avro ve 2 silah ele geçirildiği, operasyonun sürdüğü ifade edildi.