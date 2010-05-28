İspanya'da peçeye yasak

T24- İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde bulunan Lleida kentinde belediyenin aldığı kararla, kamu binalarında burka gibi yüzü kapatan giysilere yasak getirildi.

İspanya'da ilk defa burka yasağıyla ilgili karar alınırken, Lleida yerel yönetiminin oylamasında iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Katalonya'daki kolu Sosyalist Parti (PSC), Yönelim ve Birlik Koalisyonu (CİU) ve Halk Partisi (PP) "evet", Yeşiller "hayır", Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ise "çekimser" oy kullandılar.

Yaklaşık 1 milyon Müslümanın yaşadığı İspanya'da, yüzü kapatan giysilerle ilgili tartışma Eylül 2009'da başlamıştı. Mahkemeye şahit olarak dinlenmek üzere gelen burkalı bir kadın, hakimin yüzünü açması talebini geri çevirdiği için mahkeme salonundan atılmıştı. (aa)