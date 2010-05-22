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Dünya

İspanya'da patlama: 4 ölü 9 yaralı

İspanya'nın kuzeyindeki Logrono kentinde bir binada meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü bildirildi.

22 Mayıs 2010 03:00

T24- İspanya'nın kuzeyindeki Logrono kentinde bir binada meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü bildirildi.


Yetkililer, gaz kaçağından meydana geldiği sanılan patlamada binanın kısmen çöktüğünü belirterek, patlamada 2'si ağır 9 kişinin de yaralandığını söyledi.


Yetkililer, patlamada ölenlerin aynı aileden anne-baba ile 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklar olduğunu belirterek, binanın üçüncü ve dördüncü katlarının yıkıldığını ifade etti.


Kurtarma görevlileri, yıkıntıdan ölen çocukların 81 yaşındaki büyükannelerinin çıkarıldığını bildirerek, kadının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

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