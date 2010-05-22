İspanya'da patlama: 4 ölü 9 yaralı

T24-



Yetkililer, gaz kaçağından meydana geldiği sanılan patlamada binanın kısmen çöktüğünü belirterek, patlamada 2'si ağır 9 kişinin de yaralandığını söyledi.





Yetkililer, patlamada ölenlerin aynı aileden anne-baba ile 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklar olduğunu belirterek, binanın üçüncü ve dördüncü katlarının yıkıldığını ifade etti.





Kurtarma görevlileri, yıkıntıdan ölen çocukların 81 yaşındaki büyükannelerinin çıkarıldığını bildirerek, kadının durumunun ağır olduğunu kaydetti.