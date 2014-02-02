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Dünya

İspanya'da on binlerce kadın kürtaj hakkı için sokağa çıktı

İspanya'da hükümet, kürtaj hakkını sadece tecavüz ve sağlık riskiyle sınırlandıran bir yasa tasarısı hazırladı

02 Şubat 2014 16:56

İspanya'nın başkenti Madrid'de onbinlerce kişi, hükümetin desteklediği ve kürtaj hakkını sınırlayan yeni yasa tasarısını protesto etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Madrid'deki "kürtaj yasası" eyleminde göstericiler, "annelerin karar almasına izin verin" ve "karar verebilmek bizi özgürleştiriyor" pankartları taşıdı.

Yeni tasarıda, kürtaj hakkı, tecavüz olayları ve anne sağlığının büyük tehlike altında olduğu durumlarla sınırlanıyor. Mevcut yasa uyarınca ise, her kadın, hamileliğinin ilk 14 haftasında kürtaj yaptırabiliyor. Ceninde anormallik görülmesi durumunda 22 haftaya kadar kürtaja izin veriliyor.

2010 yılında eski Sosyalist hükümet tarafından yürürlüğe sokulan mevcut yasaya, Katolik kilisesi ve muhafazakar gruplar karşı çıkıyor.

Bugünkü protesto eyleminin, ülkedeki merkez sağ hükümetin yasa tasarısına destek verdiği Aralık ayından bu yanaki en büyük gösterilerden biri olduğu bildiriliyor. Muhalefet partilerinden birçoğunun da desteğini alan protestocular, yasa tasarısını hazırlayan Adalet Bakanı Alberto Ruiz-Gallardon'u istifaya çağırdı.

Gösteriye katılanlardan Ana Alonso, "Bu yasa, ülkemizi kadın hakları konusunda yıllarca geriye götüreceği ve suç olmaması gereken birşeyi suç eylemi haline sokacağı için yürüyüşe geldim. Biz bu mücadeleyi uzun zaman önce verdik. Kadınların hayatı ve sağlıkları tehlikeye sokulmadan, gerektiği gibi kürtaj yaptırma hakkına sahibiz." dedi.

Yeni yasa hamileliliğin ilk devresinde kürtajı bir hak olmaktan çıkarıyor; yalnızca kadın tecavüze uğradığında ya da iki doktor, kadının sağlığının büyük tehlike altında olduğuna karar verdiğinde kürtaja izin çıkıyor. Kürtaj yasasının sıkılaştırılması, İspanya'da halen iktidarda olan Halk Partisi'nin, 2011'deki seçim kampanyasında verdiği başlıca sözler arasındaydı.

Muhalefetteki Sosyalist Parti ise, getirilecek kısıtlamaların kadınları gizli kliniklerde tehlikeli koşullarda kürtaj yaptırmaya iteceğini vurguluyor. Yasa taslağı henüz parlamentodan geçmedi ama, Halk Partisi'nin büyük çoğunluğa sahip olması nedeniyle onaylanması bekleniyor.

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