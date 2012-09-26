İspanya'da göstericiler meclisi kuşattı

İspanya'da ekonomik krizin etkisiyle 2011 yılında ortaya çıkan siyasi, ekonomik ve sosyal sisteme tepki gösteren "Öfkeliler" adlı halk hareketinin öncüsü bazı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Madrid'de yapılan gösterilerde meclis binası kuşatıldı.

İspanya'nın farklı şehirlerinden gelen grupların da destek verdiği ve "Meclisi İşgal Et" adı verilen eylem kapsamında üç koldan yürüyüş düzenlenerek, Madrid'deki meclis binasına yaklaşılmaya çalışıldı. Gösterilere izin veren Madrid özerk yönetimi, buna rağmen meclis binasına yaklaşmaya müsaade etmezken, meclise giren yollar demir barikatlarla kapatıldı. Güvenliğinin sağlanması için bin 300'den fazla polis görevlendirildi.

Meclis kuşatılarak, buraya açılan yolların önünde yapılan gösterilerin en büyüğü Neptün Meydanı'nda gerçekleşirken, yüzlerce kişi "istifa" sloganları attı.

Bu arada bazı göstericilerin barikatları aşmaya çalışması ve polise yabancı maddeler atması üzerine polis şiddetli müdahalede bulundu.

Olaylar sırasında hafif yaralananların olduğu ve polisin en az 5 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

TSİ 22.30'a (yerel saat ile 21.30) kadar izinli olan gösteriler devam ederken, 2011 yılında Sol Meydanı'nda olduğu gibi göstericilerin şehir merkezinde kamp kurmalarının engelleneceği açıklandı.

'Nereye kadar gideceğimizi bilmiyoruz'

Öte yandan AA muhabirinin sorularını yanıtlayan göstericilerden 33 yaşındaki David Rodriguez, bu yıl işini kaybettiğini ve bir kamu sağlık sektörü çalışanı olduğunu söyledi. David, İspanya'nın aldığı kemer sıkma politikalarıyla Fransa ya da Almanya'dan daha çok Yunanistan'a benzediğini savunarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz halk olarak bu duruma karşı gösteri yapmak zorundayız. Belki politikacılar aynı şekilde devam edecekler ama en azından halkın her seferinde daha fazla öfke gösterdiğinin farkına varacaklar. Çünkü siyasetçiler bizi temsil etmiyorlar. Bu gösterilerle nereye kadar gideceğimizi bilmiyoruz ama nereye gitmek istemediğimizi biliyoruz".

Eşi Violeta üniversite öğrencisi kendisi de yeni üniversite mezunu olan David de iş aradığını belirterek, "Hükümetin, son aylarda aldığı kararlara karşı gösteri yapmak için buradayız. Masteri olan, 27 yaşında işsiz biriyim. İspanya'yı 3. dünya ülkesi haline dönüştürdüler. İspanya'da olanlar tamamen bir yolsuzluk" diye konuştu.

Ülkede sağlık ve eğitim hizmetinin çok kötü duruma geldiğini savunan Violeta ise "Tek istediğimiz Başbakan Rajoy'un gitmesi" dedi.

İspanyol hükümetinden yapılan açıklamalarda, gösteri yapılmasına saygı duyulduğu belirtilse de meclisin kuşatılması eleştirildi.

İktidardaki Halk Partisi'nin genel sekreteri Maria Dolores de Cospedal, "Öfkeliler"in eylemini , 23 Şubat 1981 tarihinde yarbay Tejero'nun öncülüğünde mecliste gerçekleşen ve başarısızla sonuçlanan darbe girişimine benzetti. Cospedal, "Meclis'in en son kuşatıldığı an, tüm İspanyolların ağzını kapatmak isteyen bir grubun darbe girişimiydi. Burası bizleri temsil eden, özgürce seçilen İspanyolların olduğu bir meclis ve herkesin bu evini işgal etmek istiyorlar" ifadesini kullandı.