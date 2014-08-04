İspanya'da 'Öfkeliler' iktidara yürüyor

Ekonomik krizin etkisiyle ortaya çıkan "Öfkeliler" halk hareketinin kendi içinde yarattığı "Podemos" (Yapabiliriz) adlı siyasi parti, 4 ay gibi kısa bir sürede ülkedeki üçüncü en büyük siyasi güç haline geldi.

Cnntürk'te yer alan habere göre sosyolojik Araştırmalar Merkezi'nin (CIS) açıkladığı temmuz ayı raporuna göre, ülkede şu anda seçim olması halinde Podemos'un oyların yüzde 15,3'ünü alması öngörülüyor.

Mart ayında resmen siyasi hayatına başlayan Podemos'un kurumsal hiçbir yapısı bulunmuyor. Başkanı ya da genel sekreteri olmayan Podemos'ta herkes eşit konumda sayılıyor. Basın, mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 5 parlamenter çıkarmayı başaran Podemos'un liste başı adayı olan Pablo Iglesias'ı siyasi oluşumun lideri olarak ön plana çıkarıyor.

CIS raporuna göre, halihazırda tek başına iktidarda bulunan Halk Partisi (PP), 2011 yılında yapılan son genel seçimlere nazaran 14,5 puanlık düşüşle yüzde 30 oy oranı ile ülke genelinde birinci parti olmaya devam etti.

İspanyolların yüzde 67'si Başbakan Maraino Rajoy yönetimini "kötü ve ya çok kötü" olarak değerlendirdi.

Tarihindeki en büyük düşüşü yaşayan ve AP seçimlerindeki yenilgisinden sonra geçen ay genel sekreterini değiştiren ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise oy kaybını sürdürerek, yüzde 21,2'lik oranla ikinci sırada yer aldı. PSOE, 2011 yılındaki genel seçimde oyların yüzde 28,76'sını almıştı. CIS raporunda komünist Birleşik Sol'un (IU) oy oranının yüzde 8,2'ye, merkez görüşlü Demokrasi ve İlerici Birlik Partisi'nin (UPyD) oy oranının ise yüzde 5,9'a gerilediği görüldü.

Ayrılıkçı girişimlerin yoğunlaştığı Katalonya'da ise iktidardaki Yönelim ve Birlik Koalisyonu'nun (CIU) gerilemesi ve ana muhalefette olan, "bağımsız Katalonya" görüşünün en büyük savunucularından Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC), CIU'yu geçmesi dikkat çekti.

Öte yandan CIS'in barometresinde, İspanyolların en çok endişe duyduğu konular işsizlik, yolsuzluk, ekonomik sorunlar ve siyaset şeklinde sıralandı.

Ülkede son dönemlerde arka arkaya çıkan skandalların İspanyollarda yolsuzluk endişesinin artmasına neden oldu.