İspanya'da "Ödev zararlıdır" diyen veliler boykot başlattı

İspanya'da Öğrenci Velileri Birliği Konfederasyonu , (CEAPA), okullarda ödev boykotu başlattı.

Konfederasyon, velilere Kasım ayı boyunca çocuklarının ödev yapmasına izin vermemeleri çağrısında bulundu.

CEAPA Başkanı Jose Luis Pazos, AFP ajansına açıklamasında, "Çocukların okul dışındaki gelişimini engellediği için ödev kesinlikle zararlı. Eğitimde ipin ucunu kaçırdık ve çocukların boş zamanlarını ortadan kaldırdık" dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün 2014'te yayımladığı bir rapora göre, İspanya'da 15 yaşındaki bir öğrenci, ödevleri için haftada ortalama 6.5 saat harcıyor.

İspanya, çocuklara en fazla ödev verilen ülkeler listesinde Rusya, İtalya, İrlanda ve Polonya'nın ardından beşinci sırada.

Türkiye aynı listede, yaklaşık dört saatle, öğrencilere en az ödev verilen ülkeler arasında yer alıyor.

İspanya'da genelinde 12 bin okulda örgütlü olan konfederasyonun başlattığı eylem kapsamında, veliler çocuklarına okula götürmeleri için üç mektup verecek.

Mektuplardan biri sınıf öğretmenine, diğeri de okul müdürüne verilecek. Bu mektuplarda, çocuklara hafta sonunda ödev verilmemesi istenecek.

Üçüncü mektupta ise, çocuğun ödevini yapmadığı belirtiliyor ve "Çünkü İspanya anayasası ailelere, aile yaşamları için en iyi olduğunu düşündüğü kararları alma hakkı veriyor. Okul aile yaşamına müdahale etmeli" deniyor.