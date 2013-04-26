İspanya'da 'meclisi kuşatma' eylemi

İspanya'da kemer sıkma politikalarını protesto etmek için Madrid'de İspanyol Meclisi yakınlarında gösteri düzenlendi

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılarla organize edilen "meclisi kuşatma" adlı eyleme, bine yakın kişi katıldı.

İspanyol polisi, bin 400 güvenlik görevlisi ile meclis çevresini adeta ablukaya aldı. Meclise giden tüm yolları kapatan polis, özellikle sırt çantası taşıyanların üzerlerinde arama yaptı.

Bu arada gösteri saatlerinde sırt çantalarında fişek, asit, taş, molotofkokteyli taşıdıkları tespit edilen, biri 18 yaşından küçük 4 kişi gözaltına alındı.

7 kişi gözaltında

Polis ayrıca dün akşam ve bu sabah yapılan aramalarda gaz, molotofkokteyli ve fişekler ile meclis çevresindeki bazı yerlerde yangın çıkartmayı amaçladığı iddia edilen 7 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan ellerinde "Böyle olmaz", "6,2 milyon sebebimiz var" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Bizi temsil etmiyorsunuz", "Korkmuyoruz" sloganları attı.

‘Soygun'

Göstericiler, hükümetin yaptığı kesintileri "soygun" olarak değerlendirdi. Meclisin yakınlarındaki Neptün Meydanı'nda toplanan kalabalık, sloganlarla milletvekillerine seslerini duyurmaya çalıştı. Bir grubun tarihi Neptün heykelciğinin üzerine çıktığı ve buraya pankart astığı görüldü.

Diğer yandan Madrid'in Somosaguas Üniversitesindeki gösterilerde çıkan olaylarda da 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Madrid'de geçmişte yapılan eylemlere nazaran katılımın daha az olduğu gösterinin gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.