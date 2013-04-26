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Dünya

İspanya'da 'meclis kuşatma eylemi' yapıldı

İspanya'da kemer sıkma politikasına karşı yapılan 'meclisi kuşatma' eyleminde 14 polis hafif yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı

26 Nisan 2013 13:43

İspanya’da kemer sıkma politikalarını protesto etmek için başkent Madrid’te eylem yapıldı.

İspanyol Meclisi yakınlarında düzenlenen "meclisi kuşatma" eyleminde çıkan olaylarda 14 polisin hafif yaralandığı, 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılarla organize edilen eylem sırasında, meclis binasının olduğu yolun girişinde kurulan polis barikatını yıkmaya çalışan bir grup gösterici daha sonra taş ve şişe fırlatmaya başladı.

Atılan yabancı maddelerden dolayı 14 polis hafif yaralandı. Göstericilere müdahale eden polis, şiddet yanlısı 15 kişiyi gözaltına aldı.

Yaklaşık 4 saat süren eylemin ardından bölge ulaşıma açılırken, güvenlik amacıyla barikatların kaldırılmadığı ve polisin görevine devam ettiği görüldü.

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