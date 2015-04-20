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İspanya'da liseye oklu saldırı!

Saldırıda yaralanan öğretmen yaşamını yitirdi

20 Nisan 2015 16:05

İspanya’nın Barcelona kentinde, liseye ok ve yayla giren bir kişinin, bir öğretmeni öldürdüğü ve dört kişiyi de yaraladığı açıklandı. Joan Fuster Lisesi’ne giren 14 yaşındaki saldırganın yakalandığı bildirildi.

Reuters’ın haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir öğrenci olduğu öne sürülüyor. El Mundo’da yer alan habere göre, hayatını kaybeden öğretmen başka bir öğretmeni saldırıdan korurken öldü. Görgü tanıkları, saldırganın ilk olarak bir kadın öğretmeni hedef aldığını ve yaraladıktan sonra öğretmenin kızını bacağından bıçakladığını söyledi. Sesleri duyan ve saldırının gerçekleştiği odaya giren bir erkek öğretmen ise karnından yaralandı ve hayatını kaybetti.

Kadın öğretmen ve kızının durumunun iyi olduğu bildirildi. 

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